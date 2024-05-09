رئيس الهيئة المصرية للمعارض يفتتح معرض الأثاث والديكور بمركز القاهرة للمؤتمرات

افتتح اليوم اللواء شريف الماوردي رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات معرض الأثاث والديكور بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر والذي يستمر من 9 إلي 12 مايو 2024 بحضور إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك وسفراء أوغندا وملاوي وتنزانيا بالقاهرة وأشرف العدوي منظم المعرض مع الهيئة المصرية للمعارض وأيمن وفيق رئيس الوحدة المركزية للمعارض الداخلية وهالة صفر مدير عام الصالات بالهيئة المصرية للمعارض.

المشاركون في معرض الأثاث والديكور

يقام المعرض بمشاركة أكثر من ٦٠ شركة من كبري الشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور والمفروشات والسجاد.

وأكد اللواء شريف الماوردي رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات أن المعرض يضم العديد من الخبراء والشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور، لعرض آخر ما وصلت اليه التكنولوجيا فى صناعة الاثاث وأحدث الموديلات من الأثاث والديكور والمفروشات والسجاد.

عرض أكثر من 2000 موديل من أرقى أنواع الأثاث

وأضاف الماوردي أن معرض الأثاث والديكور "home in" يتميز بعرض أكثر من 2000 موديل من أرقى أنواع الأثاث لإتاحة الفرصة للمقبلين على الزواج والراغبين في تجديد المنزل وحرية الاختيار بين الكثير من الموديلات والأسعار المختلفة كما تقدم الشركات العارضة العديد من العروض والتخفيضات خلال فترة المعرض والتي تصل الى 50% على كل المعروضات، بالإضافة إلى عروض تقسيط تصل الى امكانية التقسيط بدون مقدم وبدون فوائد.

صناعة الأثاث في مصر تدفع عجلة الاقتصاد

وأشار رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات إلى أن مصر تمتلك مكانة متميزة عالميا في صناعة الأثاث وحققت صادرات بقيمة 292 مليون دولار العام الماضي مما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني،و صناعة الأثاث من الصناعات عريقة في مصر، وتتميز بمستوى حرفي مرتفع، حيث يوفر موقع مصر الجغرافي سهولة الوصول إلى الأسواق الرئيسة، كما توفر التکاليف المنخفضة نسبيًا للعمالة الماهرة ميزة كبيرة لهذا القطاع.

وأضاف الماوردي أن تميز صناعة الأثاث في مصر يعود إلي عهد القدماء المصريين والذين برعوا في صناعة الاثاث المصنوع من الخشب نظرا لتوافر الاخشاب بكثرة عندهم من خلال ممارسة الزراعة على ضفاف النيل.

صناعة الأثاث تُعد إحدى الصناعات الإنتاجية

ووفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فأن صناعة الأثاث تُعد إحدى الصناعات الإنتاجية التي حققت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة تنوع المدخلات المستخدمة والتطور التكنولوجي الهائل داخلها، كما أنها من الصناعات كثيفة العمالة، وكنتيجة للتطور الذي تشهده الصناعة، فقد أصبحت تعتمد على العديد من المواد المستخدمة في التصنيع ومنها الخشب الذى يُعتبر المادة الأكثر استخدامًا في صناعة الأثاث في جميع أنحاء العالم

مدينة للأثاث تضم 54 هنجرًا

وقال الماوردي إن مدينة دمياط للأثاث تعتبر أحد المشروعات القومية العملاقة،بارقة أمل للنهوض بهذا القطاع، وتتضمن مدينة دمياط للأثاث 54 هنجرًا يحتوي على 1348 مصنعًا وورشة لتصنيع الأثاث والصناعات، ومركز تكنولوجيا الأثاث.

يقام معرض الأثاث والديكور بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة من 9 مايو إلى 12 مايو الجاري ويفتح أبوابه للجمهور يوميا مجانًا من الساعة 12 ظهرا حتى 10 مساء.