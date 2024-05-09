الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

إيران تعلن استعدادها لدعم حماس بالأسلحة إذا تيسرت طرق الوصول

حماس
حماس

صرّح كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، بأن طهران كانت ستكون مستعدة لتزويد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالأسلحة إذا كانت الظروف تسمح بذلك، لكنه أشار إلى أن الطرق كلها مغلقة في الوقت الحالي، بحسب وسائل إعلام قطرية.

“خرازي”: إسرائيل لم تحقق أهدافها من خلال الحرب

وذكر "خرازي" أن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة أظهرت أن حماس باقية ولها دور مهم في مستقبل فلسطين، مؤكدًا أن إسرائيل لم تحقق أهدافها من خلال الحرب.

كما أعرب عن وجهة نظره حول استخدام إسرائيل للقوة لتحقيق أهدافها، موضحًا أنها لا تبدي جدية في التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وأكد على الدعم الذي قدمته إيران لحماس، مشيرًا إلى أنه لو كانت هناك إمكانية لإرسال الأسلحة، فإن إيران لن تتردد في ذلك.

وأشار "خرازي" إلى الاندماج بين فصائل المقاومة وباقي شرائح الشعب الفلسطيني كنتيجة للحرب الجارية في غزة، ونفى أي تدخل من السلطات الإيرانية في العمليات السياسية أو العسكرية التي تقوم بها حماس، مؤكدًا على أن القرار يبقى بيد قادة الحركة.

وتحدث عن محور المقاومة، موضحًا أن الفصائل المختلفة مثل حزب الله في لبنان وأنصار الله في اليمن، لا تحتاج إلى إذن من إيران لشن عملياتهم، وأن إيران تقدم المشورة لكن لا تتدخل في قراراتهم.

طهران لن تعطي إسرائيل ذريعة لتوسيع الحرب في المنطقة

وتطرق أيضًا إلى الاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها القنصلية الإيرانية في سوريا والرد الصاروخي الإيراني، مؤكدًا أن إيران لا تستخدم قوتها إلا في حال دخولها في حرب، وشدد على أن طهران لن تعطي إسرائيل ذريعة لتوسيع الحرب في المنطقة.

وأخيرًا، أوضح خرازي أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة مستمرة من خلال السفارة السويسرية وبعض الدول في المنطقة، مشيرًا إلى أن الأمريكيين يعرفون جيدًا حجم إيران في المنطقة ولا يمكنهم طلب توقف دعمها حماس.

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