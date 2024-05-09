محمد الباز: الوسيط المصرى فى مفاوضات هدنة غزة "نزيه" ويريد إنهاء الصراع

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الوسيط المصري في مفاوضات الهدنة في غزة هو وسيط نزيه.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، أن الوسيط المصري يريد بشكل حقيقي أن يصل إلى الهدف الأكبر، وهو وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع بشكل كامل.

وتابع: "لكن مرحليًا الوسيط المصري يريد التوصل إلى هدنة والتوقف عن القتال، وهذا ما يجعل المفاوضات مستمرة، قد تتعرض لبعض العقبات لكنها تسير، لأن الوسيط نزيه".

وأشار إلى أن المفاوض المصري يبحث عن صيغة توافقية للاتفاق حول بعض التفاصيل، موضحًا أن غرض الدفع بهذه التفاصيل تعطيل اتفاق الهدنة.

كما أكد أن أمريكا ترفض ما تقوم به إسرائيل وتحتج على ما تفعله، لكن في الوقت نفسه لا تتردد عن إمدادها بالسلاح وتغطيتها سياسيًا.

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية لديها من الأدوات ما تستطيع بها إيقاف إسرائيل لكن المصالح واحدة، لذلك التصريحات تكون في اتجاه والفعل على الأرض في اتجاه آخر.