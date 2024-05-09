الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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محمد الباز يكشف آخر التطورات بشأن المفاوضات لإقرار هدنة فى غزة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر هي المفاوض المحايد بشكل كبير جدًا في المفاوضات التي ترعاها بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": أن "هوى مصر مع فلسطين والشعب الفلسطيني والقضية، لكن عندما تعمل كمفاوض أو وسيط فالاحترافية تجعلك محايدًا حتى تصل إلى نتيجة، وهذه نقطة مهمة جدًا يجب أن يفهمها الناس، وهي أن مصر تلعب دور وسيط محايد رغم أن هواها فلسطيني وهذا أمر طبيعي".

وأشار إلى أن مصر قدمت مقترحًا للهدنة يتكون من 3 مراحل، كل مرحلة حوالي 42 يومًا، موضحًا أن كل طرف من الأطراف لديه شروط من أجل التوصل إلى اتفاق.

وتابع "آخر مشهد في هذه المفاوضات مصدر مصري رفيع المستوى مطلع على سير هذه المفاوضات كانت له تصريحات مهمة اليوم، وهي استئناف المباحاثات بالقاهرة بحضور كل الوفود المشاركة في مفاوضات الهدنة بقطاع غزة، بالإضافة إلى أن الوفد الأمني المصري يكثف جهوده لإيجاد صيغة توافقية حول بعض النقاط المختلف عليها".

واستكمل "هذا يعني أن هناك نقاطا مختلفا عليها وهذه النقاط في تفاصيل وليس في كليات الاتفاق، على أن تكون هناك هدنة، فالطرفان أبديا موافقة، لكن الخلاف على بعض التفاصيل"، مشيرًا إلى أن مهمة المفاوض المصري الآن محاولة إيجاد صيغة توافقية حول بعض النقاط المختلف عليها.

محمد الباز الهدنة مفاوضات الهدنة غزة مصر مش حسبة برمة

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