الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

الدعم الفني بالإسكان يتفقد مشروع جنة والإسكان الاجتماعي والمنطقة الأثرية بملوي الجديدة

وفد الاسكان يتابع
وفد الاسكان يتابع مشروع الاسكان والمرزارات

استقبل المهندس وليد عبد الرحمن حجاجي رئيس جهاز مدينتي الفشن وملوي الجديدة  المهندس مصطفى عبد اللطيف والمهندس أحمد إسماعيل وحدة الدعم الفني بالوزارة  الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في زيارة تفقدية لمدينة ملوي الجديدة.

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الدعم الفني يتابع مشروع جنة للاسكان الفاخر والاسكان الاجتماعي بملوي الجديدة 

وفى مستهل اللقاء، قام مسئولي وحدة الدعم الفني بالإسكان وقيادات جهاز ملوي الجديدة  بالمرور على مشروع جنة للإسكان الفاخر بعدد 32 عمارة، حيث تفقد اللجنة بعض الوحدات بالمشروع والوقوف على بعض ملاحظات والتوجه للشركات المنفذة بالانتهاء من أي ملاحظات لتسليم الوحدات لحاجزيها.

وفى سياق متصل، تابع مسئولي وحدة الدعم الفني وجهاز ملوي بالمرور على مشروع الاسكان الاجتماعي والتنبيه على الشركة المنفذة بالاهتمام الشديد بسرعة التنفيذ وارتفاع معدلات التنفيذ بكل دقة والالتزام بالمواصفات والبرامج الزمنية للمشروع.

900 فدان مساحة المنطقة الاثرية وتضم 5 مزارات بملوي الجديدة 

وقام لجنة الإسكان وقيادات جهاز ملوي الجديدة بزيارة المنطقة الأثرية السياحية التي تقام  بمساحة 900  فدان وتقع داخل كردون مدينة ملوي الجديدة، وتضم عدد 5 مزارات أثرية من أكبر المزارات السياحية بالمنطقة (مقبرة ايزادورا - مقبرة بيتوزيوس - الساقية الرومانية - لوحة اخناتون - السراديب الأثرية - استراحة  عميد الأدب العربي دكتور طه حسين - استراحة الأثري الكبير والمكتشف الدكتور  سامي جبره).

واستعرض مدير عام الآثار بالمنطقة والوقوف على مدى الاستفادة من هذه المنطقة الأثرية والتاريخية العظيمة بتنمية الاستثمار بمدينة ملوي الجديدة.

وتابع المهندس وليد حجاجي واللجنة المشرفة بزيارة المنتجع السياحيالذي يتمثل في (قرية هيرموبلس) التي تضم عدد ١٦ غرفه سياحية بيئية وتقع داخل كردون مدينة ملوي الجديدة  لدراسة مدي استفادة الوزارة وهيئة المجتمعات من هذه المنطقة في تنمية المناطق الاستثمارية والاستثمار بمدينة ملوي الجديدة.

ونوه المهندس وليد حجاجي رئيس جهاز مدينتي الفشن وملوي الجديدة   تنفيذًا لتوجيهات الدكتور  عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس آمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس عبد الخالق أبراهيم مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف علي وحدة الدعم الفني.

الدعم الفني تيابع مشروع المنطقة الاثرية ملوي الجديدة جنة للاسكان الفاخر الاسكان الاجتماعي

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