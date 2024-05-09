الذرة التركي بـ 10400جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الخميس، استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتينى 12500 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلى 12500 جنيه، وسجل سعر طن الذرة أوكرانى 13300 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة تركى 10400 جنيه.

أسعار الذرة

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة محلى حورس 2700 جنيه، في حين بلغ سعر أردب الذرة الشامية 2100 جنيه، وبلغ كورن فلاك ذرة أرجنتينى 12100جنيه، فيما بلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد 27000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44% 26300 جنيه، كما بلغ سعر كسب صويا 46% محلى 27300 جنيه، وبلغ سعر كسب صويا مستورد27800 جنيه.

أسعار الصويا

وسجل سعر طن صويا فول فات مستورد 37400 جنيه أرضه، صويا فول فات محلى 38300جنيه أرضه وسجل سعر طن صويا هاى فات 43% مستورد 23000 جنيه أرضه كما سجل صويا هاى فات 43% محلي 29000 جنيه أرضه

وبلغ سعر كسب عباد +36% 17000 جنيه، كما بلغ سعر جيلوتين مستورد 44450 جنيها، وبلغ سعر جيلوتين محلى 43500 جنيه، فيما بلغ سعر طن رده بران محلى 11000 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة12500 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد وسجل سعر حمل تبن القمح ما بين 500 إلى 600 جنيه وصال فى حين سجل الحمل ما بين 250 جنيه إلى 300 جنيه أرضه

أسعار أعلاف الدواجن



وسجل طن أعلاف بادى 23500 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 23400 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى23200 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 21950 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 22000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 19700 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 18000 جنيه للطن وسجل سعر طن علف بياض 14%بـ 19200 جنيه.