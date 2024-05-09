افتتاح أول برج لتبريد المياه في مصنع أرمنت للسكر لحماية النيل من التلوث

افتتح اللواء عصام البديوي، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، أول برج لتبريد المياه في مصنع أرمنت للسكر بمحافظة الأقصر؛ بهدف الحفاظ على مياه النيل من التلوث.



حضور الافتتاح، الكيميائي صلاح عمر مصطفى العضو المنتدب لصناعة السكر، واللواء ياسر نوير رئيس قطاع مكتب العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، والكيميائي إبراهيم أحمد رئيس قطاعات البيئة والسلامة، والمهندس عادل عبد السميع رئيس قطاعات المشروعات، وإبراهيم دردير عبدالله العضو المنتدب للصناعات التحويلية.

يأتي ذلك إطار التعاون بين شركه السكر والصناعات التكاملية المصرية ووزارة البيئة (جهاز شئون البيئة) وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمحافظة على مياة نهر النيل من التلوث وتقليل الفاقد منه باتباع التقنيات الحديثة فى معالجة مياة الصرف الصناعي للمصانع وإعادة تدويرها.

وأكد اللواء عصام البديوي: أنه مع التزام شركتنا بالمعايير الواردة بقانون حماية نهر النيل رقم (48) لـــ1982ــــه ولائحته التنفيذية وتعديلاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية والتي تجتمع بصفة دورية بقطاع الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة والسكان – لجنة الرصد البيئي والانذار المبكر ومراقبة نوعية المياة لنهر النيل.

سبب إنشاء برج تبريد جديد

وأوضح أن الضرورة اقتضت إنشاء برج تبريد جديد بطاقة 4000م3/س بهدف خفض درجة حرارة مياة التبريد للمصنع من 43 م oالى 28مo بمعدل + 15مo وعلية فقد تم التعاقد مع شركة ILMED الايطالية لتوريد مكونات البرج وتم تحرير عقد رقم 13.6 بأرقام ضمان تعاقدية بحضور وكيل المورد "شركة تراكون"، وطبقًا لبرنامج زمني وصولًا الى الاستفادة من المنح والقروض التي تمنحها وزارة البيئة مشروع التحكم فى التلوث الصناعي EPAP3 الذي يوفر الدعم الفني والمالي للمشروعات البيئية لتحقيق التوافق البيئي وصولًا الى حدود القانون، علمًا بأن مشروع EPAP3 قد بدأ فى 2015 وسينتهي فى 2024 وبالتضامن مع شركاء التنمية فى هذا المجال (بنك التعمير الالماني KFW بنك الاستثمار الأوروبي الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بنك قطر الوطنى QNB ) والذي فاز بالتمويل.



وأوضح أنه كان مبلغ القرض 2 مليون دولار (فائدة 1% سعر إقراض البنك المركزى المصري بالجنية تم تخفيضه الى 1.16 مليون دولار بتاريخ 12/6/2023، فترة السماح = 1 سنة، ومدة السداد = 5 سنوات أقساط القرض، لافتًا إلى أن تكلفة إنشاء البرج 1.3 مليون دولار بمعدل 40 مليون جنيه.