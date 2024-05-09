الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

غزل المحلة يُجدد الثقة في أحمد عيد مديرًا فنيًا بعد الصعود لدوري نايل

أحمد عيد عبدالملك
أحمد عيد عبدالملك

قال وليد خليل، مدير شركة الكرة بنادى غزل المحلة، إن إنجاز الصعود للدوري الممتاز، كان وراءه مجهود كبير وشاق منذ بداية الموسم، لافتًا إلى أنه منذ الهبوط الموسم الماضي، وضع خطة سريعة للعودة مرة أخرى للدوري الممتاز، وهذا ما تحقق في النهاية بفضل مجلس الإدارة الداعم الأكبر للفريق والجهاز الفني بقيادة النجم أحمد عيد عبدالملك، والذى سيتواجد في قيادة زعيم الفلاحين في الموسم القادم، لما يمتلكه من خبرة كبيرة وحماس كان له أكبر الأثر في صعود الفريق.

خطة لعدم الهبوط مرة أخرى

وأضاف رئيس شركة الكرة، أن هناك تخطيطًا لعدم هبوط غزل المحلة مرة أخرى، والمنافسة على مركز مميز في دوري نايل خلال الموسم القادم، لافتًا إلى أن غزل المحلة يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، سيتم استمرار أغلبهم مع الفريق فى الموسم القادم، وسيتم التعاقد مع بعض اللاعبين المميزين، أصحاب الخبرات فى الدورى الممتاز، لتكوين فريق مميز يخشاه الجميع.

وأشار وليد خليل، إلى أن الفريق سيحصل على راحة خلال الفترة القادمة، قبل العودة مجددًا للاستعداد للموسم الجديد في دوري نايل.

وحقق فريق غزل المحلة الفوز على بروكسى بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ما جعل زعيم الفلاحين ينفرد بالمركز الثاني في جدول ترتيب دورى المحترفين، بعد منافسة كبيرة مع حرس الحدود والذى يستعد لخوض دورة رباعية مع الصاعدين من دوري الدرجة الثانية للمنافسة على حجز تذكرة الصعود الثالثة، بعدما حجز بتروجت وغزل المحلة التذكرتين الأولى والثانية.

صعود غزل المحلة للدورى الممتاز أحمد عيد عبدالملك دوري الدرجة الثانية وليد خليل رئيس شركة الكرة بغزل المحلة فوز غزل المحلة على بروكسى

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