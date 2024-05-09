الخميس 09 مايو 2024
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حوادث

خطوات الاستعلام عن قضية بالاسم

الاستعلام
الاستعلام

الاستعلام عن قضية بالاسم، مع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية لمواكبة العصر الرقمي، تشهد محركات البحث إقبال على كيفية الاستعلام عن قضية بالاسم، وذلك بعد قيام وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، وزير العدل، بإتاجحة الخدمة الخاصة بالاستعلام عن القضايا.

خطوات الاستعلام عن قضية بالاسم 

وخلال التقرير التالي، توضح “الدستور” للقارئ من خلال خطوات بسيطة وسهلة كيفية الاستعلام عن قضية بالاسم.

الاستعلام عن قضية بالاسم 

تأتي أولى خطوات الاستعلام عن قضية بالاسم بالبحث علي جوجل بالكلمة وبعد ذلك الضغط على موقع وزارة العدل من خلال الرابط التالي من هنا.

وبعد ذلك تظهر على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة العدل العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها مواقع المحاكم الموجودة على مستوى الجمهورية، وكذلك خدمة الاستعلام عن رول جلسة والاستعلام عن موقف دعوى والاستعلام عن روقفل دعوى، كما يحتوي الموقع على العديد مكن الخدمات الأخرى من بينها الاستعلام عن رول جلسة والاستعلام عن موقف دعوي والاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.

وعند الضغط على أحد الاختيارات المتاحة يقوم المواطن بتحديد الدرجة سواء ابتدائي أو استشناف أو جزئي وتحديد نوع الدعوى والمحكمة وتاريخ الجلسة والدائربة وبعدها تظهر النتائج.

الاستعلام عن قضية بالاسم

كما يمكن للمواطن عند كتابة الاستعلان عن قضية بالاسم الدخول على موقع بوابة الحكومة والدخول على خدمات وزارة العدل واختيار الاستعلام عن قضية برقم الاسم، وذلك من خلال الرابط التالي من هنا.

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وبعدها مباشرة تظهر العديد من الاختيارات من بينها التأمين الاجتماعي والتموين والمركبات ورخصي وتوثيق والمحاكم، وعند الضغط على أيقونة المحاكم يتم اختيار خدمات القضايا، ومن خلالها يمكن الاستعلام عن بيانات دعوى والاستعلام عن حدوث استئناف والاستعلام عن المطالبات والاستعلام عن رول دعوى.

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