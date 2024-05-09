الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط محل جزارة لاستخدامه خبز مدعم وتحرير محاضر غلق إداري بالمنوفية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

شنَّت لجنة تفتيشية أمس، برئاسة اللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد بمحافظة المنوفية، جولة مرورية مفاجئة على المخابز والمحلات التجارية والمنشآت التموينية بنطاق أحياء شرق وغرب شبين الكوم؛ لمراقبة حركة الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والإعلان عن الأسعار.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح ضد صاحب محل جزارة لقيامه بتجميع خبز مدعم غير مخصص للبيع واستخدامه فى غير اختصاصاته وذلك بالمخالفة للوائح والقوانين، كما تم تحرير 17 محضرًا ضد أصحاب محلات بقالة وثلاجات لحوم  لعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة، و7 محاضر غلق إداري لعدد من المخابز والمحلات الغير مرخصة، وكذا تحرير 4 محاضر بيئية لعدم الالتزام بالاشتراطات، فضلًا عن رفع جميع الإشغالات بميدان الكتعة وحتى تقاطع شارع عمر أفندى ومصادرة جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتشكيل لجنة للمرور الدوري على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم، والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجَّار حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب. 

153 محضرًا تموينيًا

وأشار أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الحملات التموينية أسفرت اليوم الخميس عن تحرير 153 محضرًا تموينيًا متنوعًا ما بين 97 محضر مخالفات مخابز و56 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وعدم الإعلان عن الأسعار، فيما تم تحرير محضرين جنح بركة السبع  وشبين الكوم ضد أصحاب محلات بيع مواد غذائية لحيازتهم كمية وقدرها طن  ونصف أرز، وكرتونة سمك بدون مستندات مجهولة المصدر.

وشدد محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق وإحكام السيطرة، والتصدس بكل حزم لمحاولات التلاعب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المنوفية الحملة المخابز التموينية محضر

مواد متعلقة

مدرسة صديقة للبيئة.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد "الشهيد عبدالرحمن حسن الديب"

محافظ المنوفية يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بالشهداء باستثمارات 31 مليون جنيه

محافظ المنوفية يبحث مع وفد سريلانكى إقامة مشروعات استثمارية فى قويسنا

الأكثر قراءة

عاجل|أحمد شوبير يُفجّر مفاجأة بشأن مستقبل على معلول مع الأهلى

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

جريمة تهز المطرية.. عاطل يهتك عرض الأطفال في منزله

ورثت المهنة منذ 40 عاما.. الساعات تحزن مثل الإنسان في محل "أم يوسف" (فيديو)

الخصية بـ5 ملايين والرئة بـ3 والأمعاء بـ2.5.. كيف نفذ قاتل طفل شبرا الخيمة جريمته على الهواء؟

عاجل| قرار من كولر بشأن محمد الشناوى وياسر إبراهيم قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس