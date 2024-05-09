مركز المناخ: موجة شديدة الحرارة مع بداية "بشنس"

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن بشنس هو الشهر التاسع من التقويم المصري القبطي، ويبدأ من 9 مايو حتى 7 يونيو، وهو أول أشهر موسم شمو "الحصاد" في مصر القديمة.

وأضاف "فهيم"، في بيان له، أن بداية بشنس هذا العام متزامنة مع بداية شهر ذى القعدة، ومع بداية الشهر سوف تبدأ موجة حارة/ شديدة الحرارة مؤقتة تستمر يومين في بحري و3 أيام في الصعيد.

موجة شديدة الحرارة مؤقتة مع بداية بشنس

وتابع "فهيم" أنه مع بداية شهر بشنس ستبدأ الظواهر المناخية في الانقلاب، ويذهب برد الليل دون رجعة، وتبدأ حرارة النهار في التسخين بسبب زيادة حدة الإشعاع الشمسي وزيادة الطاقة الحرارية المصاحبة لدرجات الحرارة.

وأهم ما يميز هذه الفترة مناخيًا أن الموجات الحارة أو شديدة الحرارة الطويلة تكون هي السائدة، وبمجرد انتهاء موجة تبدأ أخرى وترتفع درجات حرارة الليل عن الـ20 درجة مئوية مع منتصف بشنس ولا تعود مرة أخرى حتى نهاية الصيف أو نهاية الخريف.

كما تزيد خطورة التعرض للشمس المباشرة بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان "القريب من أسوان" وسيادة موجات الأشعة الشمسية قصيرة الموجة "الأخطر"، حيث تكون الأشعة الشمسية عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكًا أقل من الغلاف الجوي "ومن هنا تكمن الخطورة من التعرض المباشر لأشعة الشمس"، ويجب التحذير الشديد من التعرض لضربات الشمس، خاصة أثناء الموجات شديدة الحرارة.

وأوضح "فهيم" أن درجة الحرارة 40 °م أول "بشنس" غير نفس الـ40 °م آخره بسبب الأشعة القصيرة، وخلال شهر بشنس يبدأ دخول المناخ فى مصر إلى البداية الحقيقية للصيف المناخي.