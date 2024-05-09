رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والمهلة الأخيرة لدفعها

من خلال الاستعانة بالتحول الرقمي يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بكل سهولة من خلال المنافذ المتاحة لهذه الخطوة والتي توفرها الشركة المصرية للاتصالات.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى الطرق التي بها الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وكذلك إمكانية تسديد فاتورة الشهر المستحقة.

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقعها الإلكتروني أو من خلال تطبيقها الذي يتم تحميلها من خلال متجر التطبيقات على هاتفك المحمول.

رابط الشركة المصرية للاتصالات من هنا

بعد فتح الرابط يتم إنشاء حساب على الموقع كي يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

بالضغط على إنشاء حساب

أول خطوة هي تسجيل رقمك مع ضرورة وضع كود المحافظة قبل الرقم والذي يكون 02 على سبيل المثال لسكان القاهرة

واختيار نوع الخدمة سواء إنترنت أو خط أرضي

ثم الضغط على مربع أنا لست روبوت يتبعها الضغط على كلمة التالي

ثم تصلك رسالة على هاتفك بكود التأكيد والذي تقوم بتسجيله على الموقع

ثم وضع كلمة السر التي بها تقوم بتسجيل الدخول لإجراء عملية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

بعد تنفيذ الخطوات السابقة يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بوضع الرقم ثم الضغط على أظهر الفواتير

تظهر الفواتير المستحقة

ويليها خطوة سدد وهي تسديد فاتورة التليفون الأرضي

أو الدفع عن طريق بطاقة الدفع الائتمانية أو بالشحن عن طريق البنوك أو المحافظ الإلكترونية.

تطبيق الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال تطبيق MyWE للاستعلام عن فاتورة التليفون ويكون تحميله من هنا

المهلة الأخيرة لسداد فاتورة التليفون الأرضي

مع العلم أنه عقب صدور فاتورة التليفون الأرضي تتيح الشركة المصرية للاتصالات فترة زمنية يمكن خلالها دفع الفاتورة وهي 20 يوما، وفي حالة تأخر الدفع عن هذه الفترة يتحول الخط لاستقبال مكالمات فقط وتستمر هذه الخدمة لمدة 7 أيام.

وبعد انقضاء هذه المهلة وهي 27 يوما من اليوم الـ 28 تنقطع الخدمة بشكل كامل مما يؤثر على خدمة الإنترنت المنزلي.