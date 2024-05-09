وزيرة البيئة: مستمرون فى تحقيق مزيد من العوائد الإيجابية لوحدات البيوجاز

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة خلال عام 2024، بحضور الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور طلعت عبدالقوى الأمين العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمهندس وائل رضوان المدير التنفيذى للمؤسسة، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسى، والدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة من وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العربية للتصنيع، وذلك لمتابعة سير العمل بالمؤسسة وإزالة العوائق التي تواجهها لتحقيق أهداف المؤسسة، والعمل على نشر تكنولوجيا الوقود الحيوي في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتوجهت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، بالشكر لمجلس أمناء المؤسسة وأعضاء اللجنة التنفيذية على جهودهم خلال الفترة الماضية، لتطبيق وتوسيع نطاق انتشار وحدات الغاز الحيوي بمختلف محافظات مصر، مؤكدة ضرورة الاستمرار في بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة، لتحقيق مزيد من العوائد الإيجابية لهذه الوحدات.

واستهلت وزيرة البيئة الاجتماع باعتماد محاضر اجتماعات اللجان التنفيذية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة لعام 2023، واللجنة التنفيذية الأولى لعام 2024، وقد استعرض المهندس وائل رضوان المدير التنفيذى للمؤسسة، خلال الاجتماع، موقف المشروعات الجارى تنفيذها، ومن أهمها مشروع إنشاء وحدة مركزية لإنتاج الغاز الحيوي بأسيوط بسعة 500م٣، ومشروع إنشاء 100 وحدة منزلية بمحافظة بنى سويف، ومشروع إنشاء وحدة متطورة بسعة 250م٣ بمحافظة المنوفية، وكذلك مشروع إنشاء وحدة متوسطة الحجم ببنى سويف بالتعاون مع منظمة اليونيدو.

وأشار إلى أنه تم إنشاء أول وحدة تجريبية تعمل بنبات الأروندو دوناكس والمعروف باسم نبات الطاقة، كما تم الانتهاء من تنفيذ وحدتين متحركتين لصالح جمعية القلعة بالإسكندرية، موضحًا أنه بنهاية عام 2024، يبلغ إنتاج المشاريع لدى المؤسسة حوالى 1150م مكعب من الغاز، كما تبلغ نسبة إنشاء وحدات البيوجاز الكبيرة من إجمالي مشاريع المؤسسة حوالى 74%.

كما تم العمل على رفع قدرات العاملين بالمؤسسة خلال الفترة الماضية من خلال تنظيم زيارات ميدانية للفنيين للوحدات، وإعداد دراسات لمشاريع تدريبية.

وتم خلال الاجتماع عرض خطة عمل المؤسسة خلال العام المالى الحالى، حيث يتم الإعداد لإنشاء وحدة كبيرة الحجم بمحافظة بورسعيد بتمويل من شركة إيني، كما تتم دراسة إنشاء وحدات غاز حيوى بالمجازر، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الندوات التوعوية حول الأهمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية لإنشاء وحدات البيوجاز بمختلف المحافظات، والإعداد لتنفيذ حملة إعلامية لنشر تكنولوجيا الوقود الحيوي بمختلف المحافظات، كما تم عرض المركز المالي للمؤسسة عن الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 31 ديسمبر 2024، وبيان الإيرادات والمصروفات، وبحث آليات جديدة لزيادة الموارد المالية لأصول المؤسسة.

وفي نهاية الاجتماع، توجهت وزيرة البيئة بالشكر لأعضاء مجلس أمناء المؤسسة، وطالبت سيادتها بضرورة خلق شراكات جديدة مع القطاع الخاص للعمل على نشر ثقافة تكنولوجيا البيوجاز على أوسع نطاق.

يذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية هي مؤسسة مركزية غير هادفة للربح تم تأسيسها من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقرار من مجلس الوزراء في يوليو 2015، وهي مؤسسة مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي.

وتهدف إلى نشر تكنولوجيات الطاقة الحيوية فى مصر، وإزالة كل المعوقات الفنية والحواجز المؤسسية للمساعدة في تطبيق ونشر هذه التكنولوجيات، من خلال تقديم الدعم الفني لنقل أحدث التكنولوجيات في مجال الطاقة الحيوية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات رائدة بشراكات مع جهات عالمية ومحلية.