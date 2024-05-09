الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة والمنوعات

للأطفال في عمر النمو.. أفضل نظام غذائي لصحة الأعين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

إن تناول نظام غذائي متوازن له أهمية قصوى بالنسبة للطفل المتنامي، إذ تحتاج العين النامية بشكل كبير إلى بعض العناصر الغذائية الدقيقة مثل فيتامين أ والأحماض الدهنية الأساسية والزنك، من المعروف أن أمراضًا مختلفة مثل تلين القرنية والعمى الليلي تحدث بسبب نقص فيتامين أ، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين C إلى نزيف متكرر في ملتحمة العين بينما يمكن أن يؤثر نقص الأحماض الدهنية الأساسية على نمو الدماغ.

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ويقول موقع “timesofindia”، إن النظام الغذائي يلعب دورا هاما في صحة العين، تشمل أهم متطلبات العين الأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين د وفيتامين هـ، بالإضافة إلى المغذيات الدقيقة مثل الزنك واللوتين والزياكسانثين، توجد الأحماض الدهنية الأساسية في الأسماك وهي مهمة لنمو الشبكية السليم عند الأطفال وصيانة الغشاء الدمعي عند البالغين. 

يمكن أن تكون بذور الكتان والمكسرات مصدرًا نباتيًا مهمًا، ويوجد فيتامين أ بكميات كبيرة في الفواكه والخضروات ذات اللون البرتقالي بما في ذلك الجزر والشمندر والبطاطا الحلوة والمشمش، حيث يلعب فيتامين أ دورًا مهمًا في وظيفة شبكية العين، ونقصه يمكن أن يؤدي إلى العمى الليلي.

فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة الهامة ويوجد في الحمضيات، مثل البرتقال واليوسفي والجريب فروت والليمون،  ويوجد أيضًا في أملا (عنب الثعلب الهندي)، والخوخ، والفلفل الأحمر، والطماطم، والفراولة، يلعب فيتامين C دورًا مهمًا في مكافحة الشيخوخة ويساعد في منع التغيرات المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

يتم إنتاج فيتامين د عن طريق التعرض لأشعة الشمس ويدعم وظيفة العصب البصري، يوجد فيتامين E في الأفوكادو واللوز وبذور عباد الشمس ويلعب دورًا في الحفاظ على صحة العين، اللوتين وزياكسانثين من مضادات الأكسدة الموجودة في أصباغ الخضار الورقية الخضراء وغيرها من الأطعمة ذات الألوان الزاهية، فهي أساسية لحماية البقعة، وهي منطقة العين التي تمنحنا أفضل دقة للرؤية، الخضروات التي تحتوي على أكبر كمية من مضادات الأكسدة هي اللفت والسبانخ والخس واللفت والقرنبيط. يحتوي البيض أيضًا على بعض كميات من مضادات الأكسدة هذه. 

وتستخدم شبكية العين الزنك لحماية نفسها من التأثيرات الضارة للضوء الأزرق ويوجد في الأطعمة مثل الفول والبقوليات واللحوم الحمراء الخالية من الدهون والدواجن والحبوب المدعمة، ويجب أن يشمل الطفل الذي ينمو كل هذه العناصر الغذائية كجزء من نظامه الغذائي المتوازن لتطوير بصر صحي، بالنسبة للأطفال الذين لا يستطيعون إدراج هذه المغذيات الدقيقة في نظامهم الغذائي، تتوفر خيارات مثل شراب الفيتامينات والعلكة القابلة للمضغ في السوق ويمكن استخدامها بعد استشارة الطبيب.

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