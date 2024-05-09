الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 109 مخالفات تموينية متنوعة بمراكز ومدن محافظة الغربية

حملات تموينية
حملات تموينية

حررت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار 24 ساعة، 109 مخالفات تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وتلقى العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط وأفراد الإدارة بتحرير 109 مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

كان مدير أمن الغربية قد وجَّه مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

جميع معارض بيع السلع تعمل على مدار الساعة 

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد قال إن جميع معارض بيع السلع تعمل على مدار الساعة للبيع بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أنه شدد على مديرية التموين بضرورة توفير السلع الأساسية داخل المعارض بأسعار تناسب كل المستويات.

وعلي صغيد منفصل، تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بطنطا، وذلك من خلال جولة رافقه خلالها المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، شملت تفقد مدرسة الجهاد الابتدائية بشارع سعيد ومدرسة طنطا الإعدادية بشارع ابن الفارض.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أداء الطلاب للامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وانتظام اللجان مؤكدًا على توفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية، إلى جانب التواجد المستمر للزائرة الصحية بكل مدرسة.

وخلال تفقده للجان، وجه المحافظ للطلاب كلمات التشجيع، ومتابعة المراجعة التعليمية على القنوات التعليمية، متمنيًا لهم التوفيق في أداء الامتحانات، واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحانات وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية.

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