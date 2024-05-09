زاخاروفا: روسيا لم توجه دعوة إلى سفراء ومسؤولي الدول غير الصديقة لحضور موكب النصر

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو لم ترسل دعوات لحضور موكب النصر إلى سفراء ومسؤولي الدول غير الصديقة.



وأجابت زاخاروفا في مقابلة مع "تاس" عندما سئلت عما إذا كان قد تم دعوتهم سفراء الدول غير الصديقة إلى موكب النصر بالنفي.



وأضافت: "لا، لن يتم دعوة الدول غير الصديقة إلى العرض للسنة الثالثة، ولم تتم دعوتهم هذه السنوات، بدءا من عام 2022، لأن قادة الأنظمة في هذه البلدان - فلنصغ ذلك على أنها سياسة غير ودية، هذا هو المصطلح الذي تم تقديمه- في الواقع ينتهجون سياسة عدوانية تجاه بلدنا، وهم يصوغون هذا على أنه إلحاق هزيمة استراتيجية. ومن جانبنا، فإننا نصيغ ذلك على أنه حرب هجينة".



وأكدت أن قرار عدم دعوة السفراء والمسؤولين "لا ينطبق على ممثلي المنظمات العامة للمحاربين القدماء لنفس الدول غير الصديقة".



يذكر أن روسيا تحتفل كل عام في 9 مايو بذكرى عيد النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.



