الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الرئيس الكولومبي يلوح لمحاولة "انقلاب ناعم" ضده

الرئيس الكولومبي
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو

قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إنه يجري الإعداد لمحاولة "انقلاب ناعم" ضده بعد أن اتهمه المجلس الانتخابي الوطني بمخالفات في تمويل حملته الانتخابية لعام 2022.

ووصف غوستافو بيترو اتهامات الهيئة الإدارية له بأنها "انتهاك واضح للدستور".
 


وكتب على منصة "إكس": "لقد بدأ الانقلاب الناعم.. نحن نواجه التعسف: هيئة إدارية توجه اتهامات إلى رئيس البلاد، وهذا انتهاك واضح للدستور".
 


وأضاف: "أدعو جميع الهيئات والقوى الاجتماعية في البلاد إلى الاجتماع فورا والاستعداد ضد محاولة عدم احترام التصويت الشعبي.. الديمقراطية تدخل في حالة طوارئ".

وقدم اثنان من أعضاء المجلس الانتخابي الوطني في وقت سابق، تقريرا يتضمن أسباب توجيه اتهامات ضد الرئيس غوستافو بيترو بسبب ما يعتقدون أنها "مخالفات في تمويل حملته الانتخابية لعام 2022".

وورد في التقرير أن "حملة غوستافو بيترو تجاوزت الميزانية المسموح بها قبل الجولة الأولى من الانتخابات وقبل الجولة الثانية".

هذا وينفي الرئيس غوستافو بيترو وجود أي مخالفات في الشؤون المالية لحملته الانتخابية.

 

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