الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رئيس صربيا: زيارة الرئيس الصينى دليل على الصداقة المشتركة

الرئيس الصربي ألكسندر
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش

رحب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أمس الأربعاء بزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى البلاد، واصفا الزيارة بأنها دليل على الصداقة والعلاقات المستدامة مع صربيا التي تتطلع بدورها إلى استمرار العلاقات مع الصين.

وأشاد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الصربي نيمانيا ستاروفيتش بالزيارة التي قال إنها تمثل دليلا جديدا على الصداقة القوية مع الصين خلال العقد المنصرم، مشيرا إلى تضاعف صادرات بلاده إلى الصين بنسبة 200% خلال 12 عاما وبلوغها 1.2 مليار دولار سنويا، وزيادة حجم التجارة السنوية بين البلدين إلى 6 مليارات دولار.

وأكد ستاروفيتش على إيمان بلاده بمبدأ "الصين الواحدة"، واعتراف الصين بالسيادة الكاملة لصربيا على أراضيها، وأن البلدين يجمعهما مبادئ السيادة والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وذلك حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن).

ووصل الرئيس الصيني إلى صربيا رفقة زوجته في زيارة رسمية لمدة يومين من المتوقع أن تشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.. وكان الرئيس الصيني قال سابقا إن الزيارة ستفتح فصلا جديدا في التنمية والتعاون بين البلدين.

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