الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

بمشاركة مريديها الأوروبيين.. "الطريقة الكركرية" تنظم مجلس ذكر صوفى بفرنسا (صور)

أتباع الطريقة الكركرية
أتباع الطريقة الكركرية الأوربيون ينظمون مجلس ذكر فى فرنسا

نظمت الطريقة الكركرية الصوفية، مجلسها الأسبوعى بمدينة ليون الفرنسية، وذلك بحضور أتباعها الأوروبيين، حيث اعتادت الطريقة الكركرية على تنظيم مثل هذه المجالس الصوفية بشكل دورى فى القارة الأوروبية، وتهدف هذه المجالس إلى تعريف المريدين الجدد بالتصوف الإسلامى. 

وشارك فى مجلس الذكر الصوفى، شيخ الطريقة الكركرية فى المغرب والعالم الإسلامى، الشيخ محمد فوزى الكركرى الذى ظهرت طريقته الصوفية مؤخرًا فى المغرب وعدد من دول العالم، مثل تونس وليبيا ومصر ومدغشقر وجيبوتى وعدة دول أخرى، وتهدف الطريقة الكركرية إلى تعريف الناس بالتصوف الإسلامى كما يقول أتباع الطريقة. 

وتشتهر الطريقة الكركرية بزيها الموحد، حيث يرتدى مريدوها الملابس المرقعة، اقتداءً بسيدنا عمر بن الخطاب كما يقول شيخ الطريقة، كما تتميز الطريقة الكركرية بالمشاهدة حيث يقول شيخها "من لم يشاهدنى فى المنام فأنا لست بشيخه وهو ليس بمريدى، وتسعى الطريقة الكركرية إلى الانتشار فى العديد من دول العالم، حيث تزايد مؤخرًا عدد أتباعها فى فرنسا وبلجيكا وإيطاليا، الأمر الذى أثار الاستغراب لدى البعض خاصة أن الطريقة حديثة وفى طور البناء، إلا أن أتباع الطريقة يقولون إن كرامات الشيخ جذبت الناس إليه. 

والطريقة الكركرية هى طريقة صوفية ظهرت بالمغرب على يد الشيخ أبو عبد الله محمد فوزي الكركري المعروف بالكركري، ولد يوم الأربعاء عام 1394 هـ الموافق 1974، بمدينة تمسمان المغربية، صاحب الزاوية الكركرية (الطريقة الكركرية) وأحد شيوخ الصوفية في المغرب.

وتعرف  الطريقة الكركرية، نفسها في موقعها الإلكتروني: "بأنها طريقة تربوية تهدف إلى إيصال العباد إلى تحقيق مقام الإحسان حتى يتمكنوا من الجمع بين العبادة والشهود ( أن تعبد الله كأنك تراه ) البخاري وبين السلوك والمعرفة حتى تكون حياتهم كلها لله رب العالمين، لذلك تدعو أتباعها إلى الإلتزام بالكتاب والسنة في كل أحوالهم.

الطرق الصوفية تحتفل اليوم بالليلة الختامية لمولد القطب أبوالحسن الشاذلى بالبحر الأحمر

أتباع الطريقة الكركرية الأوربيون ينظمون مجلس ذكر فى فرنسا 
أتباع الطريقة الكركرية الأوربيون ينظمون مجلس ذكر فى فرنسا 
أتباع الطريقة الكركرية الأوربيون ينظمون مجلس ذكر فى فرنسا 
أتباع الطريقة الكركرية الأوربيون ينظمون مجلس ذكر فى فرنسا 
أتباع الطريقة الكركرية الأوربيون ينظمون مجلس ذكر فى فرنسا 
أتباع الطريقة الكركرية الأوربيون ينظمون مجلس ذكر فى فرنسا 
أتباع الطريقة الكركرية الأوربيون ينظمون مجلس ذكر فى فرنسا 
أتباع الطريقة الكركرية الأوربيون ينظمون مجلس ذكر فى فرنسا 
أتباع الطريقة الكركرية الأوربيون ينظمون مجلس ذكر فى فرنسا 
أتباع الطريقة الكركرية الأوربيون ينظمون مجلس ذكر فى فرنسا 
أتباع الطريقة الكركرية الأوربيون ينظمون مجلس ذكر فى فرنسا 
أتباع الطريقة الكركرية الأوربيون ينظمون مجلس ذكر فى فرنسا 
أتباع الطريقة الكركرية الأوربيون ينظمون مجلس ذكر فى فرنسا 
الطريقة الكركرية تنظم مجلس ذكر صوفي فرنسا

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