الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سفير مصر الأسبق بإسرائيل يكشف سبب دعم دولة الاحتلال بقاء حماس فى السلطة

السفير عاطف سالم
السفير عاطف سالم

قال السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى تل أبيب، إن حركة حماس عندما سيطرت على غزة في 2007 وحتى 2024 دخلت 9 حروب مع دولة الاحتلال، ورغم ذلك كان سياسة دولة الاحتلال هو الحفاظ على حماس في غزة، لخلق نوع من الانقسام ما بين السلطة في رام الله، وحماس في غزة.

وأضاف "سالم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن دولة الاحتلال قائمة على إنشاء إسرائيل الكاملة التي تشمل جزءا من مصر والخليج والأردن وسوريا وجنوب تركيا، وهذا الفكر موجود لدى كل يهودي سواء كان متدينا أم لاء. 

وأوضح  أن رئيس الوزراء في دولة الاحتلال هو صاحب القرار الأوحد، ولا يستطيع أحد أن يعارضه وفقًا للقانون، ولديه صلاحياته الكاملة لاتخاذ القرار الأخير.

وأشار إلى أن المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار جيدة جدًا/ لافتًا إلى أن الخلاف يكمن في رفض دولة الاحتلال الموافقة على هدوء كامل، خلافا علي أن دولة الاحتلال تعترض على الإفراج عن 200 فلسطيني من سجون الاحتلال. 

حركة حماس إسرائيل القضية الفلسطينية السفير عاطف سالم وقف إطلاق النار

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