محاكمة الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم فى إسبانيا بسبب "قبلة"

يواجه الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم تهمة الاعتداء الجنسي وتهمة الإكراه بسبب أفعال مزعومة في أعقاب ذلك، حسبما أوضحت صحيفة الجارديان البريطانية.

وقالت المحكمة اليوم الأربعاء إن الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس سيمثل للمحاكمة بسبب قبلة غير مرغوب فيها للاعب المنتخب الوطني جيني هيرموسو بعد أن اعترف قاضي المحكمة العليا بالقضية.

الاعتداء الجنسي وتهمة الإكراه بسبب أفعاله

ويواجه روبياليس تهمة الاعتداء الجنسي وتهمة الإكراه بسبب أفعاله المزعومة في أعقاب القبلة. ويعاقب على الجرائم بالسجن لمدة سنة و18 شهرا على التوالي.

وقالت المحكمة العليا إنها ستحاكم أيضًا المدرب السابق للمنتخب الوطني للسيدات خورخي فيلدا، والمدير الرياضي الحالي للفريق ألبرت لوك، ورئيس التسويق بالاتحاد روبن ريفيرا، الثلاثة متهمون بإجبار هيرموسو على القول بأن القبلة كانت بالتراضي.

وأمسك روبياليس (46 عاما) بهيرموسو وقبلها على شفتيها في 20 أغسطس من العام الماضي خلال حفل توزيع الجوائز بعد فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات في سيدني، وتصدر عناوين الأخبار العالمية وأثار جدلا وطنيا في إسبانيا حول التمييز الجنسي.

وقالت هيرموسو وزملاؤها إن القبلة كانت غير مرغوب فيها ومهينة، لكن روبياليس قال إنها كانت بالتراضي، ونفى ارتكاب أي مخالفات.

وحددت المحكمة كفالة قدرها 65 ألف يورو (55900 جنيه إسترليني) بتهمة الاعتداء الجنسي الموجهة إلى روبياليس، و65 ألف يورو أخرى سيتم دفعها بشكل مشترك بين روبياليس وفيلدا ولوكي وريفيرا بتهمة الإكراه.

وتقع القضية ضمن اختصاص المحكمة العليا لأن الجرائم المزعومة وقعت في الخارج.

وكانت قد أظهرت وثائق المحكمة أن لويس روبياليس قد يواجه عقوبة السجن لمدة عامين ونصف إذا أدين بتقبيل جيني هيرموسو على الشفاه ضد إرادتها. ووجهت إلى الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم تهمة الاعتداء الجنسي والإكراه بعد القبلة، وهي جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة عام و18 شهرا على التوالي.

أمسك اللاعب البالغ من العمر 46 عامًا هيرموسو وقبلها على شفتيها في 20 أغسطس خلال حفل توزيع الجوائز بعد فوز إسبانيا على إنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات في سيدني، مما أثار غضبًا عالميًا وتسبب في جدل وطني في إسبانيا حول التمييز الجنسي. وقالت هيرموسو وزملاؤها إن القبلة كانت غير مرغوب فيها ومهينة، لكن روبياليس قال إنها كانت بالتراضي ونفى ارتكاب أي مخالفات.