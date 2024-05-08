الأول من نوعه.. مصر تنفذ أكبر مشروع لتدوير المخلفات بـ200 مليون دولار

خلال السنوات الأخيرة وصلت معدلات التلوث إلى مستويات غير مسبوقة على مستوى العالم، ما أدى إلى تدهور المناخ والبيئة وتهديد حياة الكائنات الحية على الأرض.

وعليه تسعى الدولة المصرية إلى خفض معدلات التلوث والحد من المؤثرات السلبية التي تسهم في تغير المناخ وتداعياته وذلك من خلال التوجه نحو المشروعات الخضراء والمشروعات المتجددة.

ومن هنا بدأت الدولة في تنفيذ المشروع الأكبر من نوعه وهو مجمع تدوير المخلفات، إذ قال د.علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة والمدير الوطني لمشروع البنك الدولي إن مشروع تدوير المخلفات تنفذه مصر بدعم من المؤسسة الدولية، وفكرته مبتكرة تدور حول الربط بين الحد من تلوث الهواء والتغيرات المناخية وإدارة المخلفات

إدارة منظومة المخلفات الصلبة

وأوضح أبو سنة أنه وفقاً لدراسة أعدها البنك الدولي عن أهم أسباب ملوثات الهواء في مصر فقد تم التوصل إلى 3 نقاط رئيسية وهي؛ عوادم السيارات، وعوادم وسائل النقل بصفة عامة، وحرق المخلفات الصلبة، ومن هنا جاءت فكرة الربط بين تقليل الملوثات لتحسين هواء القاهرة عن طريق إدارة منظومة المخلفات الصلبة".

خصصت لهذا المشروع ميزانية ضخمة، يؤكد أبو سنة أنه تم رصد لمشروع تدوير المخلفات نحو 200 مليون دولار لإنشاء أكبر مجمع لإدارة المخلفات بالشرق الأوسط بمدينة العاشر من رمضان على مساحة أكبر من 1200 فدان لإدارة المخلفات بمنطقة القاهرة الكبرى للسنوات الـ 50 القادمة.

مشروعات واعدة في مصر لخفض معدلات التلوث

الدكتور مجدي علام، خبير شؤون البيئة والتغيرات المناخية، يقول إن مصر تمشي على خطى حثيثة من أجل خفض معدلات التلوث والحفاظ على المناخ والبيئة وذلك من خلال مشروعات عديدة واعدة.

وأردف علام أن أزمة التغيرات المناخية والتلوث هي ظاهرة يعاني منها العديد من الدول وذلك نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري، وما يسببه من ارتفاعات درجات الحرارة والبرودة الشديدة واختفاء فصلى الربيع والخريف.

وأشار خبير شؤون البيئة والتغيرات المناخية إلى أهمية المشروعات الخضراء مثل إعادة تدوير المخلفات ومشروعات الطاقة النظيفة في ضمان بيئة خالية من الانبعاثات الضارة وغازات الكربون التي تهدد حياة الكائنات الحية.

زيادة معدلات التدوير الحالية بنسبة 75%