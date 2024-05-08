الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث يعلق على قرار فرنسا فتح تحقيق فى أنشطة "الإخوان" داخل البلاد

الشرطة الفرنسية -
الشرطة الفرنسية - أرشيفية

كشف منير أديب، الباحث في شئون الإسلام السياسي، عن تفاصيل قرار فرنسا فتح تحقيق موسع في أنشطة جماعة الإخوان داخل البلاد، قائلًا: "إن هذه الخطوة التي أخذتها فرنسا في هذا السياق هي خطوة مهمة ولكنها متأخرة". 

وأضاف منير أديب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين عبر قناة المحور، أن حركة الإخوان وجماعات الإسلام السياسي توغلت في كل القارة العجوز وليس في داخل فرنسا فقط، وهو ما كان يستلزم أن تقوم هذه الدول الأوروبية  بمواجهة خطر هذا التنظيم وليس باحتضان التنظيم".

وأوضح أن فرنسا احتضنت تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، كما احتضنت العاصمة البريطانية لندن، كل جماعات العنف والتطرف، وبمختلف هذه التنظيمات سواء كانت الجماعة الإسلامية أو تنظيم الجهاد وآخرون كانوا محسوبين على التنظيم مثل القاعدة وقيادات من تنظيم الإخوان المسلمين  كانت وما زالت تحتضن هذا التنظيم حتى بعد محاكمة قيادات هذا التنظيم في القاهرة، صدم بأن القيادة المركزية للتنظيم تحتضنها العاصمة البريطانية لندن، وما فعلته لندن فعلته العاصمة الفرنسية باريس، وفعلته عواصم أوروبية.

منير أديب جماعة الإخوان فرنسا الاسلام السياسي تحقيق فرنسا

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