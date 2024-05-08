إسرائيل تخطط لتغييرات فى معبر رفح.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

شدد الإعلامي أحمد موسى على أن الاستقرار الداخلي لمصر يمثل الحصن الأقوى في مواجهة التهديدات الخارجية، خاصة في ظل الأحداث الجارية في قطاع غزة.

وأضاف موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" الذي يُبث عبر قناة "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دائمًا أهمية الثقة في الجبهة الداخلية وعدم القلق من التهديدات الخارجية.

وأوضح موسى أن مصر تتابع بدقة كافة التطورات منذ بداية الأحداث في السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن الدولة لديها رؤية واضحة لكل ما يحدث، وأنها تجري تحليلات مستمرة للأوضاع منذ ذلك الحين.

وتابع قائلًا: "مصر تنظر إلى المستقبل وتعمل جميع الأجهزة بكفاءة عالية، كل في مجاله، مما يعزز من مكانة مصر ويجعل صوتها مسموعًا في المنطقة".

وفي سياق متصل، أشار إلى أن هناك تفكيرًا إسرائيليًا لإغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني ونقله إلى منطقة كرم أبوسالم، مستشهدًا بتصريحات إسرائيلية صدرت في ديسمبر الماضي بهذا الخصوص.