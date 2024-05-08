الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إسرائيل تخطط لتغييرات فى معبر رفح.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

أحمد موسى
أحمد موسى

شدد الإعلامي أحمد موسى على أن الاستقرار الداخلي لمصر يمثل الحصن الأقوى في مواجهة التهديدات الخارجية، خاصة في ظل الأحداث الجارية في قطاع غزة. 

وأضاف موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" الذي يُبث عبر قناة "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دائمًا أهمية الثقة في الجبهة الداخلية وعدم القلق من التهديدات الخارجية.

وأوضح موسى أن مصر تتابع بدقة كافة التطورات منذ بداية الأحداث في السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن الدولة لديها رؤية واضحة لكل ما يحدث، وأنها تجري تحليلات مستمرة للأوضاع منذ ذلك الحين.

وتابع قائلًا: "مصر تنظر إلى المستقبل وتعمل جميع الأجهزة بكفاءة عالية، كل في مجاله، مما يعزز من مكانة مصر ويجعل صوتها مسموعًا في المنطقة". 

وفي سياق متصل، أشار إلى أن هناك تفكيرًا إسرائيليًا لإغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني ونقله إلى منطقة كرم أبوسالم، مستشهدًا بتصريحات إسرائيلية صدرت في ديسمبر الماضي بهذا الخصوص.

أحمد موسى غزة قطاع غزة على مسئوليتي السيسي مصر معبر رفح كرم أبو سالم

الأكثر قراءة

عاجل.. قناة 13 الإسرائيلية: مصر تهدد بالتوقف عن مساعى الوساطة إذا لم تغير إسرائيل مواقفها

عاجل| مصدر رفيع المستوى: جهود مصرية حثيثة للحفاظ على المسار التفاوضى حول هدنة غزة

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

عاجل| إذاعة الاحتلال عن رئيس الموساد السابق: لا معنى لقتال الجيش فى رفح

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

وفاة مُعلمة خلال اليوم الدراسى بمدرسة برهمتوش فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة