الأربعاء 08 مايو 2024
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سياسي

وكيل "صناعة النواب": استهداف الاحتلال لرفح استهتار بحياة 1.5 مليون فلسطينى

النائب معتز محمد
النائب معتز محمد محمود

حذر النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، من مغبة العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، قائلا: الحكومة الإسرائيلية تصم أذنها عن الدعوات العالمية لوقف عدوانها وتتجاهل التحذيرات بأن ذلك سيدفع بالمنطقة لكارثة.

ولفت محمد محمود، في تصريحات له، إلى أن عدوان إسرائيل على مدينة رفح الفلسطينية استهتار بحياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني ومنع المساعدات عنهم، وهذا سيؤدي إلى إفشال مفاوضات الهدنة الدائرة على قدم وساق.

وأشار وكيل صناعة النواب، أن استمرار مفاوضات الهدنة في مصر بمشاركة كل الأطراف يؤكد دور مصر المحوري في التوصل لتهدئة دائمة، ووقف إطلاق النار والثقة في الموقف المصري والتقريب بين مختلف الأطراف.

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وتابع النائب، أن ما تقوم به إسرائيل في رفح جريمة جديدة تضاف إلى سجلها الحافل بالجرائم ضد الإنسانية، كما أن العدوان الإسرائيلي على رفح تحديدا يُشكل تصعيدًا خطيرًا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويهدد وقف مسار المفاوضات.

واختتم المهندس معتز محمد محمود، بالإشادة بموقف مصر وفاعليتها وحرصها على دعم قضية الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على رفح، وإعادة فتح المعبر لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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