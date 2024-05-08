الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الغنام: القصف الصهيونى على مدينة رفح الفلسطينية لا يتوقف على مدار الساعة

عوض الغنام
عوض الغنام

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز، إن المشهد من أمام معبر رفح يسوده التوتر الشديد بعد إغلاقه من قبل الجانب الصهيوني.

 

جرائم الكيان الصهيوني 

وأكد الغنام، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السلطات المصرية تحاول جاهدة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولكن نتيجة إغلاق المعبر من قبل إسرائيل يوجد تكدس شديد للسيارات المحملة بالمساعدات الإنسانية والطبية بالجانب المصري من معبر رفح.

 

استمرار القصف في رفح

وأضاف في حديثه، أن القصف الصهيوني على مدينة رفح الفلسطينية لا يتوقف على مدار الساعة، ولكن تشتد حدته في الساعات الأولى والمتأخرة من المساء.

وتابع: "تم تدمير شبكة الكهرباء في مدينة رفح ومحطة أخرى للغاز الطبيعي، لذا من المتوقع أن تكون الأيام المقبلة برفح سيئة للغاية".

عوض الغنام مراسل اكسترا نيوز قصف رفح استمرار القصف الجهود المصرية المبذولة

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