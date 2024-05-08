خبير: إسرائيل تحاول التسويق بأن عملية اجتياح رفح الفلسطينية ليست شاملة

قال عزت إبراهيم، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تحاول التوصل لتوافق حول مسودة مشروعها الخاص بوقف إطلاق النار أو التوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

وأضاف "إبراهيم" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك أنباء تتوارد من إسرائيل وحماس تشير إلى وجود فجوات وخلافات في المواقف، مشيرًا إلى أن هذا أمر طبيعي خصوصًا بعد عملية الاجتياح الإسرائيلي لرفح الفلسطينية.

وأوضح، أن إسرائيل تحاول التسويق للعالم بأن عملية اجتياح رفح الفلسطينية ليست عملية شاملة أو واسعة، ولكنها عملية محدودة تشمل مربعًا محددًا في منطقة رفح.

وأشار إلى إسرائيل أرادت الضغط على حماس بغلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني من أجل إتمام صفقة الأسرى، خصوصًا أن الداخل الإسرائيلي مشتعل ضد نتنياهو.