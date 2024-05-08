هشام عنانى: الجهود المصرية لها الأثر الأكبر فى التفاوض للوصول لهدنة بغزة

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن مصر هي حجر الزاوية في المفاوضات الجارية الآن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف "عناني" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الجهود المصرية كانت لها الدور الأكبر والأثر الأكبر فيما وصلنا إليه في مرحلة التفاوض وقبول حركة حماس للورقة المصرية القطرية الخاصة باتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار.

كما أكد أن الدولة المصرية حذرت وتحذر وأدانت ما قامت به إسرائيل من تحركات غير مسئولة، وبيان الخارجية المصرية حذّر الجميع من سياسات حافة الهاوية والتصرفات غير المسئولة التي لها أثر مضر جدًا على استقرار المنطقة طويل الأمد.

وأشار إلى أن مصر ما زالت تقدم ما يزيد علي 80% من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر نددت بعملية اجتياح رفح الفلسطينية وما تمثله من خطورة بالغة.