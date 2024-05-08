الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مراسل "إكسترا نيوز": القصف الإسرائيلى لا يتوقف على منطقة شرق رفح

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

قال مراسل قناة إكسترا نيوز عوض الغنام، التصريحات الأمريكية قالت إن الوجود الإسرائيلي في معبر رفح من الجانب الفلسطيني سيكون لمدة زمنية محدودة، مشيرًا إلى وجود ضغط أمريكي لفتح معبري كرم أبوسالم ورفح.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز" أن هذا الأمر لم يتحقق حتى الآن ولم تدخل أي مساعدات عبر المعبرين، وبحسب بيان الصحة الفلسطينية لم يعبر أي مريض أو جريح.

وتابع: "وزارة الصحة الفلسطينية طالبت عددًا كبيرًا من عواصم العالم التي تعهدت بأنه سيتم نقل المرضى والمصابين إليها".

كما أشار إلى أن القصف الإسرائيلي لا يتوقف على مدار الساعة خصوصًا على منطقة شرق رفح.

اكسترا نيوز رفح رفح الفلسطينية القصف الإسرائيلى معبر كرم أبو سالم معبر رفح

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