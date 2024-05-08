الأربعاء 08 مايو 2024
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مراسل "إكسترا نيوز": 24 ساعة فقط وستتعرض غزة لأزمة كبيرة بسبب نقص الوقود

غزة
غزة

كشف مراسل قناة "إكسترا نيوز" عوض الغنام، عن تطورات الأوضاع بمعبر رفح البري، مشيرًا إلى أن مكتب الأمم المتحدة في قطاع غزة قال إنه لا يتبقى سوى 24 ساعة فقط وستكون هناك أزمة إنسانية كبيرة للغاية جرّاء انقطاع وصول الوقود إلى الجانب الآخر.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز" أن المركبات التابعة للمنظمات الإغاثية في قطاع غزة عاجزة عن الحركة ونقل المساعدات من مخازنها والذهاب بها بعيدًا، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك مقدمة لمجاعة إذا استمر هذا الوضع لفترة أطول.

كما أشار إلى أن البيان الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية ذكر أن قوائم الجرحى والمصابين باتت الآن في انتظار انفراجة في معبر رفح للعبور إلى الجانب الآخر.

وأكد أن معبر رفح من الجانب المصري جاهز تمامًا لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، مضيفًا: "هناك أسطول كبير من سيارات الإسعاف موجود داخل المعبر وفي محيطه لاستقبال المصابين".

غزة قطاع غزة اكسترا نيوز الوقود نقص الوقود معبر رفح

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