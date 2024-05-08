الأربعاء 08 مايو 2024
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توك شو

الزواج عن حب أم الصالونات؟.. خبير تنمية بشرية يوضح

زواج الصالونات
زواج الصالونات

قال الدكتور طاهر نصر، المحاضر الدولي في التنمية البشرية، إنه يجب التفرقة بين زواج الصالونات وزواج الحب بصورة كبيرة، وذلك لأن هناك فروق واضحة بين النوعين.

زواج الصالونات أم الحب؟


وأكد الدكتور طاهر نصر، خلال لقائه ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي"، أن زواج الصالونات يعتمد في البداية على التقييم العقلي أكثر من العاطفة، وبالتالي يتحكم العقل في اتخاذ قرار الموافقة في البداية إلى أن تتحكم المشاعر بعد ذلك.

السيطرة على المشاعر


وأضاف في حديثه، أن زواج الحب في بعض الأوقات يكون له بعض السلبيات، منها أن سيطرة العاطفة تجعل العقل يتغافل عن الكثير من الصفات السيئة التي يتم رصدها في الشخص.

وتابع: "يجب منح العقل مساحة مناسبة من أجل اتخاذ القرار بصورة كبيرة، وذلك لأن القلب يتخذ القرارات بصورة سريعة دون النظر إلى تداعيات القرار".

طاهر نصر خبير تنمية بشرية الستات مايعرفوش يكدبوا الزواج عن حب أم الصالونات

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