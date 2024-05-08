الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين

التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق الركن ذياب بن صقر عبدالله النعيمى، رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وتناول اللقاء سبل دعم وتطوير آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات العسكرية الممتدة التى تربط بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، مشيدًا بكافة الجهود المبذولة التى تسهم فى زيادة آفاق التعاون العسكرى والعمل المشترك فى جميع المجالات.

من جانبه، أعرب رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين عن عمق الروابط والعلاقات التى تجمع مصر والبحرين، مشيدًا بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم فى المنطقة.

وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والبحرينية.