الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

شيوخ وعواقل حلايب وشلاتين يشيدون بجهود أجهزة الدولة لتوفير الحياة الكريمة فى جميع القطاعات

جانب من لقاء اللواء
جانب من لقاء اللواء أح عمرو أحمد جميل بشيوخ حلايب وشلاتين

التقى اللواء أ.ح عمرو أحمد جميل، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية بعدد من شيوخ وعواقل وأبناء مدينتى حلايب وشلاتين، فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر مع أبناء المناطق الحدودية.

وتناول اللقاء الجهود المبذولة من القوات المسلحة لتلبية المتطلبات الأساسية للمواطنين، واستعراض برامج التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة فى مختلف المجالات بمدينتى حلايب وشلاتين، وكذا التعرف على مطالب واحتياجات المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها. 

ونقل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشيوخ وعواقل حلايب وشلاتين، واعتزازهم بما يقدمونه من جهود وطنية مشرفة لمساندة القوات المسلحة والشرطة المدنية ودعم عملية التنمية الشاملة التى تنفذها مؤسسات الدولة فى تلك القطعة الغالية من أرض الوطن.

وأعرب شيوخ القبائل عن تقديرهم العميق للدور الوطنى الذى تقوم به القوات المسلحة لحل مشاكل المواطنين فى مدينتى حلايب وشلاتين، مؤكدين العلاقة الوثيقة التى تربط القوات المسلحة بأهالى حلايب وشلاتين وأنهم جسد واحد.

وأشاد شيوخ وعواقل مدينتى حلايب وشلاتين بجهود أجهزة الدولة فى جميع القطاعات وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى تسهم فى توفير حياة كريمة. 

وحضر اللقاء عدد من مسئولى الأجهزة التنفيذية والشعبية ورموز الدين بمدينتى حلايب وشلاتين.

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