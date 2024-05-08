الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد أيوب: مصر تبذل قصارى جهدها للتوصل لهدنة فى غزة

أحمد أيوب
أحمد أيوب

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، إن الوضع في غزة ورفح الفلسطينية صعب في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم، مشيرًا إلى أن إسرائيل مُصرة على استكمال العملية العسكرية، لكن هناك إصرارا مصريا واضحا على استكمال المفاوضات والوصول إلى هدنة.

وأضاف "أيوب" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن مصر تبذل قصارى جهدها من أجل التهدئة والجميع يتابع تلك الجهود الواضحة، مشيرًا إلى أن مصر لديها تصور كامل للوصول إلى التهدئة، وإذا تم والتفت حوله القوى الفاعلة ودعمته بالتأكيد سنصل إلى إيقاف الحرب وإقرار السلام.

وأكد أن الوصول إلى هدنة في غزة ووقف إطلاق النار أمر قابل للتنفيذ بشرط وجود ضغط عالمي على إسرائيل للقبول بهذا.

كما أشار إلى أن الموقف الأمريكي مبهم وغامض؛ لأنهم يتحدثون بتصريحات وهناك أفعال أخرى مخالفة لتلك التصريحات ومصر تحاول الوصول إلى نقطة تلاقي لحل الأزمة.

مصر غزة قطاع غزة هدنة في غزة اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

عاجل| إذاعة الاحتلال عن رئيس الموساد السابق: لا معنى لقتال الجيش فى رفح

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

عاجل| القاهرة الإخبارية: بريطانيا تطرد الملحق العسكرى الروسى من لندن

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

رسميًا.. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في جميع المحافظات

مصدر إسرائيلى: العملية فى رفح محدودة للغاية وليست توغلًا على نطاق واسع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة