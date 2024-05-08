أحمد أيوب: مصر تبذل قصارى جهدها للتوصل لهدنة فى غزة

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، إن الوضع في غزة ورفح الفلسطينية صعب في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم، مشيرًا إلى أن إسرائيل مُصرة على استكمال العملية العسكرية، لكن هناك إصرارا مصريا واضحا على استكمال المفاوضات والوصول إلى هدنة.

وأضاف "أيوب" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن مصر تبذل قصارى جهدها من أجل التهدئة والجميع يتابع تلك الجهود الواضحة، مشيرًا إلى أن مصر لديها تصور كامل للوصول إلى التهدئة، وإذا تم والتفت حوله القوى الفاعلة ودعمته بالتأكيد سنصل إلى إيقاف الحرب وإقرار السلام.

وأكد أن الوصول إلى هدنة في غزة ووقف إطلاق النار أمر قابل للتنفيذ بشرط وجود ضغط عالمي على إسرائيل للقبول بهذا.

كما أشار إلى أن الموقف الأمريكي مبهم وغامض؛ لأنهم يتحدثون بتصريحات وهناك أفعال أخرى مخالفة لتلك التصريحات ومصر تحاول الوصول إلى نقطة تلاقي لحل الأزمة.