الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط كيانًا تعليميًا وهميًا ينصب على المواطنين

الأجهزة الأمنية -
الأجهزة الأمنية - ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص بالمنوفية لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة المنوفية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص"، كائن بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية، واتخاذه مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (شهادات بأسماء مختلفة باللغة الأجنبية منسوب صدورها لـ"الكيان التعليمى وإحدى الجامعات" – 3 أكلاشيه باللغة الأجنبية "خاصة بالكيان"– هاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية المنوفية إدارة كيان تعليمي النصب والاحتيال وزارة الداخلية مكافحة الجريمة

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