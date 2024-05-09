منها السكريات.. 5 أطعمة تساعد في حدوث انسداد بشرايين القلب

تعتبر الشرايين القلبية جزءًا حيويًا من القلب، حيث تقوم بنقل الدم المؤكسد والغني بالأكسجين إلى عضلة القلب. ومع ذلك، قد تزيد بعض العادات الغذائية من احتمالية تكون ترسبات دهنية داخل الشرايين، مما يؤدي إلى انسدادها وبالتالي زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ونستعرض خلال السطور التالية نتناول الأطعمة التي قد تسبب انسداد الشرايين القلبية. كما نستعرض أنواع الأطعمة التي يُعتقد أنها قد تزيد من احتمالية تكون ترسبات الدهون داخل الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية، وذلك لموقع "hindustan times".

من خلال فهم الأطعمة التي ينبغي تجنبها أو تقليل تناولها، يمكن للأفراد تخفيف خطر انسداد الشرايين والمحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

أطعمة تزيد من احتمالية انسداد الشرايين القلبية

1- الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة

ومنها اللحوم الدهنية، والأطعمة المقلية بشكل غير صحي، والمنتجات الألبانية الدهنية، حيث يمكن أن يزيد استهلاك الدهون المشبعة من مستويات الكولسترول الضار في الدم وبالتالي يمكن أن يزيد من خطر انسداد الشرايين.

2- الأطعمة الغنية بالسكريات المضافة

ومنها المشروبات الغازية، والحلويات المعلبة، والحلويات المصنعة بكميات كبيرة من السكريات المضافة، ويمكن أن يزيد استهلاك السكريات المضافة من احتمالية الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية.

3- الأطعمة الغنية بالصوديوم

ومنها الوجبات الجاهزة، والوجبات السريعة، والمملحات الزائدة، حيث يمكن أن يزيد استهلاك الصوديوم من ارتفاع ضغط الدم وبالتالي يمكن أن يزيد من خطر انسداد الشرايين.

4- الأطعمة المعالجة والمصنعة

مثل اللحوم المعالجة والمحفوظات والأطعمة المعلبة التي تحتوي على مواد كيميائية وملونات ومواد حافظة، والتي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

5- الأطعمة الغنية بالكولسترول

ومنها بعض أنواع البيض والكبد والقشريات، والتي قد تزيد من مستويات الكولسترول في الدم وبالتالي تزيد من احتمالية انسداد الشرايين.

جدير بالذكر انه من الضروري تناول الطعام بشكل متوازن ومتنوع، وتجنب الإفراط في استهلاك الأطعمة المعالجة والمضافة السكر والدهون المشبعة والصوديوم، بالإضافة إلى ممارسة النشاط البدني بانتظام للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.