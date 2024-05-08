أسماء المقبولين في وظائف "مياه سوهاج"

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أسماء المقبولين بوظائف سائق وسائق معدات ثقيلة وفنى مساحة بمسابقة الشركة رقم 1 لعام 2022، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأوضحت الشركة أنه تم قبول 10 سائقين معدات ثقيلة و74 سائق خامس و28 فنى مساحة، نظرًا لقيام الشركة بشراء معدات وسيارات خدمات جديدة، وتنفيذ أعمال رفع مساحى للمشروعات الجارى تنفيذها بالمرحلة الأولى من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

وقال اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الرقابة المتابعة والمراجعة الداخلية والتفتيش والموارد البشرية، إنه يتم استدعاء المقبولين بمسابقة الشركة رقم 2 لعام 2020 ومسابقة الشركة رقم 1 لعام 2022 تدريجيًا مع الانتهاء من استلام مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة ودخولها الخدمة.

كما أوضحت سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية، أنه جاري استلام المستندات الخاصة بالتوظيف وانهاء اجراءات التعاقد مع 10 سائق معدات ثقيلة بمراكز طهطا والمراغة وجهينة اخميم والبلينا والمنشأة، كما جارى وكذلك 74 سائق خامس منهم 28 بمركز سوهاج و9 بمركز اخميم و2 بمركز ساقلتة و2 بمركز المنشاة و4 بمركز طما و2 بمركز المراغة وعدد 9 بمركز جهينة و4 بمركز طهطا و7 بمركز البلينا و4 بمركز جرجا و3 بمركز دار السلام، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات 28 فنى مساحة منهم 4 بمركز سوهاج و5 بمركز اخميم و2 بمركز المنشاة و1 بمركز ساقلتة و4 بمركز طهطا و5 بمركز جهينة و3 بمركز طما و2 بمركز المراغة و1 بمركز جرجا و1 بمركز البلينا، بالإضافة إلى أنه جارى استلام المستندات الخاصة بالتوظيف وإنهاء إجراءات التعاقد مع 28 فنى مساحة بمراكز سوهاج وجرجا والمنشاة والمراغة والبلينا واخميم وطهطا وطما وساقلتة وجهينة.

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