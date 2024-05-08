أونروا: لا نتلقى حاليًا أى مساعدات ولم يدخل أى وقود إلى غزة

أكد توماس وايت، مدير عمليات غزة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أن الوكالة لا تتلقى حاليًا أي مساعدات ولم يدخل أي وقود إلى قطاع غزة وهذا أمر كارثي؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

في سياق متصل، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن الوكالة مصممة على البقاء في قطاع غزة ومساعدة من يحتاجون للمساعدة، وذلك على الرغم من تطورات الأوضاع الخطيرة في القطاع، لافتةً إلى أن الوضع الآن كارثي، حيث إن إغلاق معبري رفح وكرم أبوسالم يعني إغلاقًا كاملا للمساعدات الإنسانية.