الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سر المهنة.. العم هشام ينحت في الجرانيت لطحن الفلافل منذ 45 عامًا (فيديو)

عم هشام
عم هشام

داخل حواري محافظة الإسكندرية خاصة الأماكن الأثرية التي تحتفظ برونقها ، لترجعنا لذكريات وروائح الزمن الجميل.. يوجد العم هشام الذي ورث مهنة أبًا عن جد، في صناعة أحجار الفلافل، وينحجت الجرانين لطحنها على الطريقة القديمة، التي يهتم بها بعض التجار حفاظا على مهنة الأجداد.

قال الحاج هشام خميس، 62 عاما، من محافظة الإسكندرية: "ورثت هذه المهنة من والدي الله يرحمه، وحبيت المهنة منه وبها خفايا ياما من الحجر وأهم شيء الصبر لأن ربنا بيراعينا لما براعي المهنة، واشتغلتها من بعد تركي للثانوية العامة خاصة بعد وفاة والدي". 

وأضاف: "والدي نصحني بخبايا الحجر وأهم شئ نوع الحجر والجودة العالية، وهي مستقبلي وتعلمت الصبر من الصلاة وربنا غلي بيديني الصحة، وممكن أستغرق في العمل خلال ساعات كثيرة، وكل حجار حسب مساقات العميل وأهم نوع الجرانيت وقدرة تحملها للرطوبة وحسب جودة الحجر".  

https://fb.watch/rXesQmlO3F/

https://fb.watch/rXesQmlO3F/

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هشام عم هشام مهنة طحن الفلافل الإسكندرية

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