الأربعاء 08 مايو 2024
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العثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري في أبوسبيرة بأسوان

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

عثر أهالى قرية خور أبوسبيرة التابعة لمدينة أسوان، على جثة شخص مصاب  بطلق ناري فى ظروف غامضة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

تفاصيل حول العثور على جثة شخص 

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد العثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري فى قرية خور ابوسبيرة، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل الواقعة لنقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لمعاينتة وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى مصطفى. ع.ع، يبلغ من العمر 45 عامًا. 

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة. 

فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شخص ملقاة فى ظروف غامضة والوصول إلى الأسباب وراء الواقعة. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

أسوان العثور على جثة شخص خور ابوسبيرة مصاب بطلق نارى مشرحة

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