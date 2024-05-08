الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بعد إعلان إصابته بـ"السرطان".. رسالة مؤثرة من "راغب علامة" إلى الفنان "محمد عبده"

راغب علامة
راغب علامة

وجه الفنان راغب علامة، رسالة مؤثرة إلى الفنان القدير محمد عبده، عقب إعلان الأخير إصابته بمرض السرطان، داعيًا له بتمام الصحة والشفاء.

وكتب راغب علامة، عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "الكبير والحبيب أبو نورة محمد عبده أتمنى لك الشفاء العاجل والسلامة، وأدعو الله أن يمنحك القوة والشفاء السريع، تفاءل بالخير واعلم أننا نطلب من الله سبحانه تعالى أن يشفيك وتعود إلى أهلك وأحبابك سالمًا معافى بإذن الله، إنه سميع مجيب".

وكان الفنان محمد عبده قد أعلن إصابته بمرض سرطان البروستاتا، لافتًا إلى أنه الآن يتماثل الشفاء ويتلقى العلاج في فرنسا، وذلك من خلال رسالة صوتية جمعت بينه وبين الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن، الذي وافته المنية خلال الأيام الماضية، وهو ما أثار قلق الجمهور على الفنان القدير.

راغب علامة محمد عبده باريس فرنسا مرض خطير

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