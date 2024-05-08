هايد بارك العقارية للتطوير تطرح "Lagoon Town” على لاجون بمساحة 22 ألف متر مربع بمشروع "Seashore" رأس الحكمة

أعلنت شركة هايد بارك العقارية للتطوير -إحدى أكبر المطورين العقاريين في مصر عن إطلاق "Lagoon Town" المرحلة الأكثر تميزًا ضمن مشروع سي شور في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

يشمل المخطط الرئيسي لمرحلة "Lagoon Town" بحيرة متصلة قابلة للسباحة علي مساحة 22ألف متر مربع، حيث تضم 1500 شاليه بمساحات تتراوح بين 65-138 متر مربع، بإطلالة مباشرة على اللاجون ومساحات خضراء واسعة، مما يتيح الاستمتاع بالطبيعة والهدوء، بالإضافة إلى ذلك، تقدم المرحلة الجديدة العديد من وسائل الراحة والترفيه في جميع أنحاءها،كما تتمتع الوحدات بنوافذ بانورامية لإطلالة رائعة وتهوية ممتازة، وشرفات واسعة.

يعد مشروع Seashore أول مشروع لشركة هايد بارك للتطوير العقاري في الساحل الشمالي، وهو جزء من استراتيجية إدارة الشركة في تنويع محفظة مشروعاتها العقارية، وضمن جهود "هايد بارك" لدعم خطط الدولة في تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، وتوفير فرص عمل جديدة بالمنطقة لضمان استدامة التنمية.

يقع مشروع Seashore في موقع استراتيجي في الكيلو 210 بطريق رأس الحكمة، مما يجعله قريبًا من المحاور والطرق الرئيسية سواء المؤدية إلى القاهرة أو باقي مدن الساحل الشمالي، إذ يبعد المشروع 52 كيلو مترًا من طريق الضبعة، و4 كيلو مترات من مخرج مشروع فوكا، و91 كيلو مترًا من طريق العلمين الجديد، و120 كيلو مترًا من طريق العلمين.

من ناحية التصميم، يتميز مشروع Seashore بتصميم عمراني فريد يعتمد على أسلوب المصاطب المتدرجة بارتفاع 32 مترًا، مما يوفر إطلالات رائعة لجميع الوحدات السكنية على البحر، الذى يمتد على مسطح 550 مترًا، إلى جانب أن بعض الوحدات تطل أيضًا على البحيرات وحمامات السباحة، حيث يوجد نحو 25 مسبحًا متنوع المساحات داخل المشروع، وقد تم تصميم المخطط الرئيسي للمشروع من قبل المكتب الاستشاري العالمي EDSA، بينما تولت شركة SB Architects العالمية التصميم المعماري.

جدير بالذكر، -أنه تم بيع كامل وحدات " Town Islands" المرحلة الأولى من مشروع Seashore في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، خلال 24 ساعة فقط، مما يدل على ثقة العملاء في "هايد بارك" وما تقدمه من مشروعات عقارية مميزة سواء على مستوى المخطط العام أو تصميم الوحدات ذاتها إضافة إلى توفير خدمات متكاملة.