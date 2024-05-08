الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

7 مجازربـ 24 ساعة..

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يمنع آلاف الجرحى والمرضى من السفر للعلاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت الصحة الفلسطينية، إنه لليوم الثاني على التوالي يتم إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر  رفح البري بسبب سيطرة الاحتلال عليه.

وأضافت: "الاحتلال يمنع آلاف الجرحى والمرضى من السفر للعلاج خارج قطاع غزة".

منع إدخال شاحنات الأدوية

وتابعت: "الاحتلال يمنع إدخال شاحنات الأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية لمستشفيات الوزارة"، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 55 شهيدا و200 مصاب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الصحة الفلسطينية خروج بعض المستشفيات في رفح الفلسطينية من الخدمة بسبب التهديد الإسرائيلي لها بالإخلاء والقصف العنيف، لافتة إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34844 شهيدا و78404 مصابين منذ 7 أكتوبر.

الصحة الفلسطينية رفح معبر رفح غزة قطاع غزة

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