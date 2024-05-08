المشدد 3 سنوات لـ6 متهمين باستعراض القوة في شبرا الخيمة

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة 6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لاتهامهم بإستعراض القوة وفرض السيطرة وإطلاق أعيرة نارية وترويع المواطنين بدائرة قسم أول شبرا الخيمه في القليوبية.

كشف أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات قيام 6 عاملين، باستعراض القوة ولوحوا بالعنف حيال أهالي المنطقة التي يقطنون بها بأن قاموا بافتعال الشجار في المنطقة محل ارتكاب الواقعة وإطلاق أعيرة نارية بقصد ترويعهم لفرض سطوتهم عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم العامة وتعريض حياتهم للخطر.

وأضاف أمر الإحالة أنه قد وقعت بناءً على تلك الجريمة الجنايات الآتية أنهم في ذات الزمان والمكان حازوا وأحرزوا أسلحة نارية فرد خرطوش دون ترخيص، وحازوا وأحرزوا ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري دون ترخيص.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين أطلقوا أعيرة نارية داخل المدن والقرى على النحو المبين بالأوراق، وأن المتهم الثاني، أحرز سلاح أبيض مطواة بدون ترخيص.