رضوى الشربيني تدعم أطفال فلسطين (صور)

شاركت الإعلامية رضوي الشربيني، مجموعة من الصور لأطفال غزة، من خلال خاصية الـ"ستوري" على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، التي تقام ضدهم حرب من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ حوالي 7 شهور، بعد هجوم حركة حماس عليهم في مطلع أكتوبر العام الماضي.

وأظهرت الصور التي شاركت بها الإعلامية رضوي الشربيني جمهورها عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام" مجموعة من الأطفال أثناء تواجدهم تحت ركام أحد المباني التي قصفتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، معلقًة: "حسبي الله ونعم الوكيل".

دول تعترف بفلسطين

تواصلت موجة الاعتراف بدولة فلسطين في عدد من الدول، بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، حيث يُعتبر هذا الاعتراف واحدًا من وسائل تهدئة التوترات ووقف الصراع في المنطقة.

آخر الدول التي انضمت إلى هذا القرار هي جزر البهاما، حيث أعلنت حكومتها الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، مع تأكيد دعمها لحل الدولتين كوسيلة لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.



ورحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار جزر البهاما بالاعتراف بدولة فلسطين، مشيدة بدورها في تعزيز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهم على أرضهم، ودعمها لتنفيذ حل الدولتين.