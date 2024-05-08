الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

39 شهيدًا و130 مصابًا بالقصف الإسرائيلى على رفح الفلسطينية فى 24 ساعة

رفح
رفح

كشف بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، عن آخر تطورات الأوضاع في رفح الفلسطينية، مؤكدًا استهداف قصف بالطائرات الحربية الإسرائيلية عددًا من المنازل في وسط رفح الفلسطينية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "صوت أزيز الطائرات لا يفارق قطاع غزة، سواء طائرات الاستطلاع وهي المزودة بخاصية الهجوم"، مشيرًا إلى أن هناك 1500 مريض في المنطقة الجنوبية بقطاع غزة في حاجة إلى العلاج بعد خروج مستشفى أبويوسف النجار من الخدمة.

وتابع: هناك تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية وسط إطلاق نار باتجاه الأحياء الشرقية، موضحًا أن هناك أكثر من 39 شهيدًا وما يزيد على 130 مصابًا جراء القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية خلال 24 ساعة. 

رفح رفح الفلسطينية قطاع غزة القصف الإسرائيلى إسرائيل

مواد متعلقة

هآرتس: الاحتلال يواصل العمل فى معبر رفح لكنه لا يتقدم نحو المدينة نفسها

الأكثر قراءة

خطة محكمة.. سيناريو "طفل شبر الخيمة" يسقط المتهمين في "العشق الحرام" بدمياط

التوصل لنتيجة هذه المرة.. سر التفاؤل الأمريكى بمفاوضات القاهرة لإقرار هدنة فى غزة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

عاجل.. حادث جنائى.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أعمال كندى بالإسكندرية

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية