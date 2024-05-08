39 شهيدًا و130 مصابًا بالقصف الإسرائيلى على رفح الفلسطينية فى 24 ساعة

كشف بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، عن آخر تطورات الأوضاع في رفح الفلسطينية، مؤكدًا استهداف قصف بالطائرات الحربية الإسرائيلية عددًا من المنازل في وسط رفح الفلسطينية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "صوت أزيز الطائرات لا يفارق قطاع غزة، سواء طائرات الاستطلاع وهي المزودة بخاصية الهجوم"، مشيرًا إلى أن هناك 1500 مريض في المنطقة الجنوبية بقطاع غزة في حاجة إلى العلاج بعد خروج مستشفى أبويوسف النجار من الخدمة.

وتابع: هناك تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية وسط إطلاق نار باتجاه الأحياء الشرقية، موضحًا أن هناك أكثر من 39 شهيدًا وما يزيد على 130 مصابًا جراء القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية خلال 24 ساعة.