بمشاركة 26 شركة.. المجلس التصديري للملابس يوفد بعثة تجارية إلى إسبانيا

انطلقت فعاليات البعثة التجارية التي ينظمها المجلس التصديري للملابس الجاهزة في إسبانيا، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر "TRADE USAID"، إلي مدينة برشلونة بمشاركة 26 شركة من شركات القطاع، وذلك خلال الفترة من7 إلى 11 مايو 2024، ضمن خطة المجلس لدفع وزيادة الصادرات وتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الفترة المقبلة.

وذكر المجلس التصديري للملابس، أن البعثة التجارية إلي إسبانيا، يشارك فيها 23 شركة تتبع قطاع الملابس الجاهزة و3 شركات من مصنعي الأقمشة، تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية والاجتماعات المباشرة بين المصانع المشاركة وعدد من المشترين والعلامات التجارية البارزة بالسوق الإسباني.

إسبانيا تعتبر شريكا تجاريا رائدا بقطاع الملابس الجاهزة المصري

وأشارت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري، إلى أن إسبانيا تعتبر شريكا تجاريا رائدا بقطاع الملابس الجاهزة المصرية فهى من أكبر الأسواق الأوروبية التي تستورد الملابس من مصر لتأتي في المرتبة الرابعة، مما يجعلها من أبرز الأسواق المستهدف في قطاع الملابس الجاهزة.

وكشفت ماري لويس، أن صادرات القطاع إلى إسبانيا بلغت 126 مليون دولار خلال عام 2023، الأمر الذي يجعل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة يركز على استهداف هذا السوق من خلال هذه البعثة التجارية والعمل على عقد عدد كبير من اللقاءات الثنائية B2B بين الشركات المصرية والشركات الأجنبية المشاركة بالمعرض من أجل توقيع عقود تصدير مستقبلية.

صادرات القطاع إلى إسبانيا بلغت 126 مليون دولار

وكشفت ماري لويس، أن صادرات القطاع إلى إسبانيا بلغت 126 مليون دولار خلال عام 2023، الأمر الذي يجعل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة يركز على استهداف هذا السوق من خلال هذه البعثة التجارية، والعمل على عقد عدد كبير من اللقاءات الثنائية B2B بين الشركات المصرية والشركات الأجنبية المشاركة بالمعرض من أجل توقيع عقود تصدير مستقبلية.