الأربعاء 08 مايو 2024
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مصر

ياسمين فؤاد: تسليم المدفن الصحى الآمن بمركز سمسطا ببنى سويف

ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد

شاركت وزارة البيئة في التسليم الابتدائى للمدفن الصحى بمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف،  وذلك من خلال اللجنة المشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع ) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري  ومحافظة بنى سويف، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بسرعة الانتهاء من تسليم مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة التي تم الانتهاء منها، لتعزيز تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ المنظومة بما يحقق فارقا في رفع مستوى النظافة والحد من تراكم المخلفات، وشعور المواطن بتحسن ملحوظ.

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وأوضحت وزيرة البيئة أن إنشاء هذا المدفن يأتى في إطار العقد الموقع بين وزارات (البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع) لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، موضحة أن المدفن يقع على مساحة 10 أفدنة بتكلفة إجمالية 63 مليون جنيه، ويتضمن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح ومحاطة بسور من الدبش وبوابة حديدية،كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة إدارة المخلفات الصلبة المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات

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