الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

صفارات الإنذار تدوى فى بلدات إسرائيلية بالجليل الغربى على الحدود مع لبنان

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار

أفادت "القاهرة الإخبارية" بأن صفارات الإنذار تدوي في عدة بلدات إسرائيلية بالجليل الغربي على الحدود مع لبنان.

غارات جوية إسرائيلية تستهدف مناطق مفتوحة في عيتا الشعب

قال أحمد سنجاب، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، إن هناك غارات جوية إسرائيلية تستهدف مناطق مفتوحة في عيتا الشعب بالجنوب اللبناني.

وأضاف، خلال رسالته على الهواء مباشرة، أن جيش الاحتلال استهدف بالمدفعية عدة بلدات في القطاعين الأوسط والغربي من الجنوب اللبناني، فيما نفذ حزب الله عملية كبرى باستخدام المسيرات تجاه هدفين عسكريين في الجهة المقابلة للقطاع الأوسط من الجنوب اللبناني.

صفارات الإنذار بلدات إسرائيلية الجليل الغربي لبنان القاهرة الإخبارية

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