الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تحرير عقود عمل لذوى همم بأحد أكبر مستشفيات الإسكندرية

مديرية العمل بالإسكندرية
مديرية العمل بالإسكندرية

قالت وزارة العمل إن مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية تابعت تحرير 5 عقود عمل لذوى همم من أبناء المحافظة، بقاعة المديرية، للعمل بأحد كبرى المستشفيات بالإسكندرية، التي تمت مراجعتها بواسطة المختصين بالمديرية، والتأكد من استيفاء جميع العقود الضوابط الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003، ومنها الحد الأدنى للأجور، والتأمين الاجتماعي على العمال، والإجازات، وكل الحقوق والالتزامات.

توفير فرص العمل 

 جاء ذلك في ضوء جهود المديرية وأجهزتها لتوفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، والاهتمام بذوي الهمم من خلال تدريبهم وتشغيلهم لدمجهم فى سوق العمل، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، واستيفاء النسبة المقررة 5% من إجمالي العاملين بالمنشآت التي يعمل بها 20 عاملًا فأكثر.

توجيهات وزير العمل

وأوضح المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها، تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين خاصة ذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ومتابعة فرص التشغيل التي يتم الإعلان عنها في النشرة القومية للتشغيل والتي تعدها الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة لضمان جديتها، ومتابعة نتائج ملتقيات التوظيف التي تنفذها المديريات.

وأضاف مدير المديرية أنه يتم تنفيذ خطة شاملة بالتفتيش على المنشآت التي يعمل بها 20 عاملا فأكثر والتأكد من التزامها بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بشئون ذوي الإعاقة وتعيين 5% من إجمالى عمالها من ذوى الهمم وحصر المستوفي منها للنسبة وغير المستوفى واستكمال النسب فى المنشآت غير المستوفاة، كما أكد على استمرار جهود تشغيل ذوي الهمم في جميع أنحاء الشركات بمحافظة الإسكندرية.

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